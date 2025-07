Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sob uma tenda de grandes dimensões, a expectativa é que sejam servidas cerca de cinco mil refeições, num total que ronda uma tonelada de sardinha – peixe que, nesta altura do ano, atinge o auge do seu valor nutricional.

Com níveis elevados de ómega-3, vitamina D e A, a sardinha ganha protagonismo no prato e na saúde.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A comunidade piscatória assumirá o papel de anfitriã, trazendo à mesa não só o peixe grelhado no ponto, mas também as histórias de mar e de faina que dão sabor à tradição.

O evento é promovido pela Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro e conta com o apoio do Município de Ílhavo.

O Festival da Sardinha abre ao almoço, entre as 12 e as 15 horas, e ao jantar, entre as 19 e as 23 horas.