Com estreia marcada para o próximo ano, a sequela do O Diabo Veste Prada já teve direito a teaser. Assim, o filme da 20th Century Studios, que faz parte da Disney, vai ter direito ao regresso das personagens icónicas do original: Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andrea Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton) e Stanley Tucci (Nigel).

Ao elenco original junta-se o ator britânico Kenneth Branagh, que dará vida ao marido de Miranda Priestly, a icónica editora da revista Runway, interpretada por Meryl Streep. Fora da sequela fica Adrian Grenier, que no original interpretou a personagem Nate Cooper, namorado de Andrea Sachs.