O ator norte-americano Tylor Chase, de 36 anos, conhecido pelo papel de Martin Qwerly na série "Ned's / Guia Descodificado Para Sobreviver à Escola" (2004-2007), da Nickelodeon, foi recentemente visto a viver em situação de sem-abrigo, na Califórnia, segundo uma utilizadora do TikTok que partilhou imagens do episódio nas redes sociais.

Além da série infantil, Chase participou num episódio de "Todos Contra o Chris" e em filmes como "Good Time Max" (2007), "L.A. Noire" (2011) e "Confessions of a Late Bloomer" (2006).

Alguns anos após o auge da sua carreira, o ator criou um canal no YouTube, onde publicava vídeos a ler poemas e a contar histórias da sua autoria. As gravações mostravam-no em interiores ou junto a fachadas de casas, muitas vezes com efeitos digitais a alterar o seu rosto, de acordo com a CNN.

Num dos vídeos, intitulado “Bipolar”, Chase abordava o transtorno psicológico homónimo, enquanto noutro comentava os efeitos da epilepsia nas pessoas. O último vídeo publicado, em 2021, apresentava uma narração dividida em quatro partes, ilustrada com uma fotografia do ator com máscara, cabelos compridos e olhos semicerrados.

Após a criação de uma petição online para ajudar Tylor Chase, a sua mãe recusou a iniciativa, explicando que o filho não precisa de dinheiro, mas sim de acompanhamento médico.

“O Tylor precisa de ajuda médica, mas ele recusa. Agradeço a ajuda, mas dinheiro não lhe trará benefícios. Já lhe dei vários telemóveis, mas ele perde-os em um ou dois dias. Ele não consegue gerir o dinheiro nem os medicamentos por si só”, afirmou, sem especificar a doença que enfrenta.

