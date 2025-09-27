Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ma Subramanian sublinhou à agência Associated Press que todas as vítimas “já estavam sem vida quando chegaram ao hospital”. Os feridos permanecem em estado estável.

O evento era liderado pelo ator de cinema tâmil Vijay, uma das figuras mais populares da indústria há três décadas e, desde 2024, fundador do partido político Tamilaga Vettri Kazhagam. O comício, na cidade de Karur, integrava a preparação para as eleições estaduais marcadas para o início de 2026.

Nas redes sociais, Vijay lamentou profundamente o sucedido: “O meu coração está despedaçado. Apresento as minhas mais sentidas condolências e solidariedade às famílias dos meus queridos irmãos e irmãs que perderam a vida em Karur”.

Vídeos divulgados pela imprensa local mostram milhares de pessoas em volta do veículo de campanha, de onde Vijay discursava. Em determinado momento, o ator é visto a atirar garrafas de água para os apoiantes que desmaiavam devido ao calor, pedindo ajuda à polícia quando a multidão se tornou incontrolável.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o incidente como “profundamente triste”: “Os meus pensamentos estão com as famílias que perderam os seus entes queridos. Desejo-lhes força neste momento difícil”.

As debandadas são relativamente comuns na Índia em grandes concentrações de pessoas. Em janeiro deste ano, 30 pessoas morreram durante o festival religioso Maha Kumbh Mela, e em julho do ano passado, 121 fiéis perderam a vida numa celebração no estado de Uttar Pradesh. Também em junho de 2025, 11 adeptos morreram esmagados em Bengaluru durante as comemorações do título de cricket da equipa local.

Não é a primeira vez que os eventos de Vijay levantam preocupações de segurança. Em outubro de 2024, durante o lançamento do seu partido, pelo menos seis mortes foram registadas em circunstâncias semelhantes, devido à dimensão inesperada da multidão. Apesar das restrições policiais, como limites ao tamanho das caravanas e mudanças de local, a afluência maciça tem ultrapassado a capacidade das autoridades para garantir a segurança.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.