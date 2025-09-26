Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de uma passagem pelo Teatro Camões, em Lisboa, onde esgotou sessões e foi recebido com entusiasmo por público, o espetáculo chega agora ao Porto para uma apresentação única.

Inspirado nos manuscritos autobiográficos da santa carmelita, o musical condensa os 24 anos de vida de Teresinha em 90 minutos de teatro musical, combinando sonoridades inspiradas no impressionismo francês e uma estética visual que evoca as cores e emoções da pintura impressionista.

Com texto, letras, encenação e figurinos de Matilde Trocado, e música original de António Andrade Santos, 'Thérèse Martin' conta com um elenco de 24 atores e uma orquestra de 13 músicos ao vivo. Para Matilde Trocado, o espetáculo procura transmitir a beleza da simplicidade da santa: “Santa Teresinha ensinou-me que a grandeza se encontra nos gestos mais pequenos e no amor vivido no quotidiano”, diz em comunicado.

O projeto é uma produção da Província Portuguesa dos Carmelitas Descalços, com o apoio da Irmandade dos Clérigos, e foi especialmente abençoado pelo Papa Francisco, que desejou que este musical “toque o coração de muitas pessoas, especialmente os jovens”.

Os bilhetes estão à venda aqui e custam entre 10 e 30 euros, sendo que já há poucos lugares.

