Com mais de 20 anos de percurso, centenas de concertos realizados e um repertório que atravessa gerações, João Pedro Pais promete um espetáculo que junta a intensidade das novas canções à intimidade dos temas que se tornaram intemporais.

Conhecido pela forma próxima como se relaciona com o público, o cantor prepara uma noite de fortes emoções, em que a entrega e autenticidade que sempre o caracterizaram estarão em destaque.

Os bilhetes para o concerto já estão disponíveis para compra e podem ser adquiridos aqui. Custam entre os 17.50 e os 35 euros.

