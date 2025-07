Duas pessoas foram resgatadas com sucesso pela tripulação do navio Disney Dream, depois de terem caído ao mar durante o regresso de um cruzeiro pelas Bahamas, no dia 29 de junho.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt Segundo relatos partilhados por passageiros nas redes sociais, a criança terá caído acidentalmente ao mar e o pai saltou de imediato para tentar salvá-la. A Disney confirmou que ambos foram recuperados em poucos minutos, graças à rápida intervenção da tripulação, que se pode ver no vídeo. “Agradecemos à nossa equipa pelas competências excecionais e rapidez de ação, que garantiram o regresso em segurança dos dois passageiros,” afirmou a Disney em comunicado à CNN internacional, sublinhando a eficácia dos seus protocolos de segurança. A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui. O navio encontrava-se a caminho de Fort Lauderdale, na Florida, após uma viagem de quatro noites pelas Bahamas. Vários passageiros partilharam vídeos do momento nas redes sociais. “Ouvimos um alerta de ‘homem ao mar’ nos altifalantes. Uma menina caiu à água e o pai saltou atrás para a salvar. Graças a Deus estão ambos bem”, escreveu uma passageira da Florida no Facebook. Incidentes com passageiros ao mar são raros em cruzeiros, e resgates bem-sucedidos em tempo útil são considerados ainda mais extraordinários.