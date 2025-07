Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta é a primeira temporada criada exclusivamente pelo novo diretor artístico, José Nunes. A nova programação parte do diálogo entre as diferentes linguagens artísticas e das relações profundas com a comunidade para abraçar a diversidade, refletir sobre as problemáticas do país e do mundo e projetar o que queremos verdadeiramente construir, refere o teatro em comunicado enviado ao 24notícias (anteriormente SAPO24).

Entre setembro e dezembro de 2025, o Teatro Municipal de Matosinhos acolhe mais de duas dezenas de espetáculos, com foco no teatro e na música, sem descurar outras vertentes, e com propostas para famílias, comunidade escolar, público geral e especializado. Um dos pontos principais passa pelas ações de mediação, procurando formar novos públicos e abrindo o teatro a quem dele queira usufruir.

O que vai haver neste programa?

Carta Branca a… Marta Ren

Uma das novas iniciativas do Teatro Municipal de Matosinhos é o projeto “Carta Branca a…”. Esta atividade tem como ponto de partida o desafio lançado a músicos matosinhenses, com percurso reconhecido, para criarem um concerto único. A primeira dessas convidadas é Marta Ren, nome incontornável do panorama artístico musical, que atua no dia 20 de setembro, às 22h00.

Quarteto de Cordas de Matosinhos com novas colaborações artísticas

Criado pela Câmara Municipal de Matosinhos e residente na cidade desde 2008, o Quarteto de Cordas de Matosinhos (QCM) tem-se afirmado como uma referência na música de câmara em Portugal. Nesta nova temporada do Teatro Municipal de Matosinhos apresenta dois concertos únicos, fruto de novas colaborações artísticas. No dia 27 de setembro, às 21h30, com a Sinfonietta de Braga, e no dia 4 de outubro, às 21h30, com Pedro Burmester. O ciclo de Novos Talentos da Orquestra Jazz de Matosinhos também está de volta, com uma atuação no dia 28 de novembro, às 22h00.

Ciclo de conversas com Anabela Mota Ribeiro e convidados

No dia 23 de setembro, inicia-se um ciclo de conversas moderado pela jornalista e escritora Anabela Mota Ribeiro. O desafio do Teatro Municipal de Matosinhos parte dos versos de Sérgio Godinho — “A Paz, o Pão, Habitação, Saúde, Educação”—, num ciclo de cinco encontros que contará com convidados especiais, como António Brito Guterres, Nuno Grande, João Costa (ex-ministro da Educação) ou a investigadora Luísa Semedo.

Coproduções com várias companhias teatrais

Entre setembro e dezembro de 2025, o Teatro Municipal de Matosinhos acolhe projetos de várias companhias teatrais, com destaque para as coproduções com Visões Úteis, Formiga Atómica ou os Teatro Praga, companhia que se apresenta pela primeira vez em Matosinhos, com o espetáculo “Audição”, nos dias 10 e 11 de outubro. O Teatro Municipal de Matosinhos mantém também a ligação com o “O Meu Primeiro FITEI” e o “FIMP – Festival Internacional de Marionetas do Porto”, no âmbito do qual será apresentado o espetáculo internacional “Mitzi’s Human”, de Ariel Doron.

Rita Redshoes, Capicua e Hugo Van der Ding também passam pelo Nery

No dia 28 de setembro, às 16h00, Rita Redshoes apresenta “Chinfrim”, o seu novo espetáculo para crianças que conta com canções originais, ambientes visuais coloridos e performances encantadoras. Já no dia 25 de outubro, é Capicua a subir ao palco do Teatro Municipal de Matosinhos, para apresentar o seu mais recente álbum: "Um Gelado Antes do Fim do Mundo". No final do ano, 20 de dezembro, Hugo Van der Ding apresenta “A Grande Fantochada”.

Mão Morta e Martim Sousa Tavares no 17º aniversário

Em novembro, assinala-se o 17ª aniversário do Teatro Municipal de Matosinhos. O programa de quatro dias inclui teatro, música, oficinas e conversas e estará centrado nas tensões políticas e sociais que atravessamos. Entre as várias propostas, destaque para “Speak Low”, no dia 13 de de novembro, uma criação de Martim Sousa Tavares. Outro dos pontos altos é o concerto “Viva La Muerte” de Mão Morta, no dia 15 de novembro, às 22h00, uma criação que reflete sobre as ameaças da extrema-direita e do fascismo.

Ações de mediação com oficinas, conversas e visitas guiadas

São várias as ações de mediação desenvolvidas pelo Teatro Municipal de Matosinhos nos meses que se avizinham. No dia 4 de setembro, numa coprodução com a Oficina Zero, arranca “No Tapete”. A iniciativa, orientada por Ana Rocha e Mafalda Deville, é um ciclo de conversas performáticas que pretende aproximar a realidade de trabalho dos artistas com o público. Nos dias 6 e 13 de setembro, decorre a oficina “Quem conta um conto acrescenta um cenário”, em que, a partir de um conto, cada família criará uma maquete de um cenário imaginado e mágico. Estão também agendadas oficinas de escrita, workshops com a comunidade e visitas guiadas pelos bastidores do teatro.