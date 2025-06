A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.

O episódio começa na Foz do Dragão, que segundo José Sá Fernandes é a "essência de Loures". No passadiço de seis quilómetros que liga Lisboa, Loures e Vila Franca de Xira na ponte ciclopedonal do rio Trancão, Sá Fernandes fala sobre a riqueza natural do estuário do Tejo.

O passeio continua pela Várzea de Loures onde é explicada a origem das principais freguesias do concelho. É já na freguesia de Sacavém que se faz outra paragem, nomeadamente na fábrica de loiça de Sacavém, que espalhou loiça um pouco por todo o país, e o seu museu de cerâmica que permite uma viagem pela história da decoração do século XX.

Ainda na Várzea de Loures, Sá Fernandes lembra a origem pré-histórica desta zona do país onde existem pessoas há milhares de anos nestas terras profundamente férteis. É nesse momento que o anfitrião encontra um ciclista e conta-lhe uma história sobre D. Dinis e as amantes dos reis que por aqui viveram.

Segue para o Palácio dos Arcebispos onde foram benzidos os sinos do Convento de Mafra, uma história bem conhecida no Memorial do Convento de José Saramago. E porque todos os viajantes têm fome a pausa para a refeição é em Santo Antão do Tojal.

Chegando a Santo António dos Cavaleiros, encontra um pequeno convento onde há uma cripta com uma mensagem que vale a pena conhecer.

O passeio termina na Igreja Matriz de Loures e nas quintas adjacentes, uma delas que pertenceu a Luis Sttau Monteiro.

Isto e muito mais é possível aprender no terceiro episódio de "O Resto É Paisagem", que pode ser visto aqui.

O próximo episódio, onde Sá Fernandes nos leva a Alfândega da Fé, em Trás-os-Montes, uma terra onde a curiosidade começa logo no nome, estreia na RTP3 no sábado, 28 de junho.

Mais tarde também vai estar disponível em 24noticias, onde pode acompanhar esta série na íntegra.