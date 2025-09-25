A atriz britânica, conhecida mundialmente por interpretar Hermione Granger na saga Harry Potter, abordou o tema numa conversa recente no podcast de Jay Shetty. “Para mim, é possível valorizar alguém com quem partilhei experiências marcantes, mesmo que hoje não concordemos em tudo”, afirmou. “Não acredito que uma coisa invalide a outra. A minha vivência com a Jo [Rowling] continua a ser algo que guardo com estima.”

As divergências entre as duas tornaram-se públicas em 2020, quando Watson reagiu nas redes sociais às declarações da escritora sobre espaços exclusivos para mulheres, defendendo a comunidade trans. “As pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver sem serem constantemente questionadas”, escreveu a atriz na altura.

Rowling, por seu lado, criticou abertamente Watson, bem como Daniel Radcliffe e Rupert Grint, acusando-os de apoiar um movimento que, na sua visão, põe em causa os direitos das mulheres. “Nunca os vou perdoar”, disse a escritora numa entrevista mais recente.

Watson lamenta que nunca tenha havido oportunidade para um diálogo aberto sobre o assunto. “O que mais me entristece é que nunca foi possível conversar sobre estas diferenças”, partilhou. Ainda assim, deixou clara a sua vontade de manter empatia e abertura: “Espero que pessoas que não partilham das minhas opiniões continuem a gostar de mim, e desejo ser capaz de continuar a gostar delas também.”

Durante a mesma entrevista, a atriz refletiu sobre o ambiente único nos bastidores de Harry Potter, onde trabalhou durante mais de uma década. “Aquele ambiente deu-me uma ideia irrealista do que seria trabalhar no cinema. Senti-me em família. Quando procurei essa ligação noutros projetos, acabei por sair desiludida.”

Segundo contou, o contraste com a realidade de Hollywood foi duro: “Fui trabalhar à espera de amizades e encontrei um meio muito mais competitivo e individualista. Foi um choque que me abalou profundamente.”

Atualmente com 35 anos, Watson está a frequentar um mestrado em escrita criativa na Universidade de Oxford e continua afastada da representação. Em declarações recentes à Hollywood Authentic, explicou que não sente falta da exposição mediática associada à promoção de filmes. “Gostava de atuar, mas vender coisas... isso esvaziava-me. Ainda assim, tenho saudades da arte e de pôr em prática o que sei fazer.”

J.K. Rowling, que ficou de fora da reunião do elenco no especial de 20 anos de Harry Potter, continua envolvida no universo da saga como produtora executiva da nova adaptação televisiva em desenvolvimento pela HBO.

