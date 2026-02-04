Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações ao podcast Wild Card, da rádio norte-americana NPR, Melinda French Gates disse que as novas revelações reavivaram memórias dolorosas do seu casamento.

“Para mim, é pessoalmente muito difícil sempre que estes detalhes vêm a público, porque trazem de volta recordações de momentos muito, muito dolorosos da minha vida”, afirmou.

Para a cientista, as dúvidas levantadas pelos documentos não lhe dizem respeito: “Há questões que continuam sem resposta e essas perguntas são para as pessoas envolvidas, incluindo o meu ex-marido. São eles que têm de responder, não eu”, sublinhou.

Bill Gates é um dos vários nomes influentes mencionados nos cerca de três milhões de páginas de comunicações pessoais de Epstein, recentemente divulgadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Em resposta, um porta-voz do fundador da Microsoft rejeitou as acusações, classificando-as como “absurdas e completamente falsas”. Segundo a mesma fonte, os documentos apenas mostram a frustração de Epstein por não manter uma relação próxima com Gates.

Entre os emails divulgados, Epstein afirma que Gates lhe teria pedido ajuda para marcar encontros com mulheres casadas e para obter medicamentos para tratar uma infeção sexualmente transmissível, alegadamente contraída em encontros com mulheres russas. O traficante sexual terá ainda escrito que Gates queria dar esses medicamentos à então esposa sem o seu conhecimento.

Num dos emails, Epstein manifesta irritação e acusa Gates de lhe pedir para apagar mensagens relacionadas com o assunto.

Na entrevista à NPR, cuja versão completa será divulgada nos próximos dias, Melinda French Gates confessou que os documentos lhe causaram uma “tristeza indescritível” e a fizeram recordar as dificuldades do seu casamento.

“Consigo pegar na minha própria tristeza e pensar naquelas raparigas jovens e perguntar: como é que isto lhes aconteceu?”, disse.

“Eu consegui seguir em frente com a minha vida. Espero que haja justiça para essas raparigas, hoje mulheres”, concluiu.

