O documentário especial centra-se no assalto ocorrido no dia 19 de outubro de 2025, quando um grupo de ladrões roubou joias da coroa francesa no Museu do Louvre, em Paris, em pleno dia e perante visitantes. A operação resultou na fuga dos criminosos com mais de 88 milhões de euros em tesouros históricos.

Com cerca de 40 minutos de duração, o documentário reúne testemunhos de quem estava presente, entrevistas com antigos assaltantes, além de análises forenses e de especialistas em segurança, traçando uma cronologia detalhada do crime, desde a infiltração até à fuga.

O filme também aborda as consequências do roubo, incluindo questões de segurança em instituições culturais, a corrida das autoridades para recuperar as peças e o impacto do crime na perceção pública sobre artefactos valiosos.

O documentário estará disponível na televisão, no Canal ID — NOS (115), MEO (115), Vodafone (130) e Digi (64) — e em streaming na HBO Max.

