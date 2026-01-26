Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O jovem, de 27 anos, acabava de sair de um restaurante de fast-food na Gran Vía quando se preparava para entrar num táxi. Um indivíduo com gorro aproximou-se pelas costas e arrancou-lhe do pescoço uma corrente de ouro avaliada em cerca de 6.000 euros, avança o El Mundo.

Após o assalto, Nicolás gritou por ajuda, chamando a atenção de vários agentes do Grupo de Atenção ao Cidadão (GAC) do distrito Centro, que patrulhavam a zona.

Os polícias perseguiram o suspeito desde a Gran Vía até à rua de Hortaleza, continuando pela rua das Infantas e terminando na rua da Puebla, onde conseguiram intercetar o alegado assaltante. Durante a fuga, o suspeito atirou a corrente de ouro para o chão, que acabou por ser recuperada e devolvida à vítima.

O suspeito, um jovem de 23 anos de nacionalidade marroquina com vários antecedentes por roubo e outros crimes contra o património, foi detido poucos minutos depois.

Nicolás Alcocer Petro não sofreu ferimentos e recusou assistência médica. Posteriormente, dirigiu-se à esquadra do distrito Centro, na rua de Leganitos, para apresentar queixa formal, felicitando os agentes pela rápida e eficaz intervenção.

O filho do presidente colombiano está a residir em Espanha e esteve recentemente presente em vários eventos ligados à Feria Internacional de Turismo (Fitur), que decorre na capital espanhola.

