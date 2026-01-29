Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo comunicado enviado às redações há casas entre T0 e T5 disponíveis nos concelhos de Lisboa, Almada, Amadora, Caldas da Rainha, Porto e Vila Nova de Gaia.
Podem candidatar-se pessoas singulares ou agregados familiares que cumpram os critérios de elegibilidade e as condições definidas nos respetivos Avisos de Concurso.
É atribuída prioridade a agregados com idade até 35 anos, famílias monoparentais e agregados familiares que tenham registado quebras de rendimento superiores a 20%, quando comparadas com os rendimentos dos três meses anteriores ou com o período homólogo do ano anterior.
A informação detalhada sobre os concursos está disponível na plataforma ihruarrenda.portaldahabitacao.pt, através da qual devem ser submetidas todas as candidaturas até ao dia 9 de fevereiro de 2026. Os candidatos podem ainda consultar o Guia de Apoio ao Candidato no Portal da Habitação.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários