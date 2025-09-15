Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Setembro é habitualmente conhecido como o mês das vindimas, com quintas de norte a sul do país a abrirem as portas aos que querem ter a experiência da colheita.

Para quem prefere apenas saborear os produtos que esta época tem para oferecer, há também vários eventos desenhados para degustar os vinhos das mais variadas regiões.

O 24notícias reuniu os melhores planos das vindimas para os enófilos que não querem perder nada do que setembro tem para oferecer.

Viver a tradição da vindima com a equipa da Casa Relvas

De 25 de agosto a 20 de setembro, a Herdade de São Miguel, no Alentejo, volta a abrir as portas aos apaixonados pelo mundo do vinho com a edição de 2025 do Programa de Vindimas da Casa Relvas.

Os participantes podem integrar a equipa da Casa Relvas, vivendo toda a tradição do vinho e da vinha, da uva até ao copo. Durante cerca de cinco horas, o programa inclui um passeio pelas vinhas com identificação das castas e análise dos bagos, vindima manual, a tradicional pisa a pé e, no final, uma prova de mostos, vinhos e azeites. Há ainda a opção de almoço típico alentejano harmonizado com os vinhos da casa.

O valor de participação é de 65€ por pessoa sem almoço ou 95€ com almoço incluído. A atividade requer reserva com 48 horas de antecedência e está disponível para grupos de 2 a 20 pessoas. As reservas podem ser feitas através do e-mail enoturismo@casarelvas.pt.

Combinar a tradição com luxo na Herdade da Malhadinha Nova

Na Herdade da Malhadinha Nova, membro da Relais & Châteaux e situada no coração do Baixo Alentejo, a “Harvest Experience”, combina tradição, luxo e autenticidade.

Durante dois ou três dias, os participantes podem viver de perto todo o processo da vindima — colheita manual das uvas ao amanhecer, pisa a pé nos lagares e provas de vinhos.

A experiência inclui também piqueniques entre vinhas, jantares temáticos harmonizados, massagens de vinoterapia e atividades culturais, como workshops de olaria.

Os preços começam em 870€ por pessoa para a experiência de dois dias e 1.745€ por pessoa para a opção de três dias. As reservas podem ser feitas através do e-mail reservas@malhadinhanova.pt.

Participar numa vindima noturna na Fitapreta

Na Fitapreta, no distrito de Évora, é possível participar na vindima noturna, uma prática do enólogo António Maçanita que garante a máxima frescura das uvas ao chegarem à adega.

Os visitantes podem juntar-se à equipa durante a noite ou chegar ao amanhecer para participar no final da colheita e acompanhar a triagem das uvas no tapete ou as análises laboratoriais.

A experiência termina com uma prova de cinco vinhos acompanhada de almoço do vindimador. Para quem prefere focar-se apenas nas provas, a Fitapreta oferece opções como a ‘Kiss & Fly’, uma introdução ao universo da herdade, e a ‘Big Picture’, para conhecer todas as castas alentejanas. As reservas podem ser feitas através do e-mail enoturismo@fitapreta.com.

Merenda regional na Taboadella

A Taboadella, em Silvã de Cima, no coração do Dão, convida os visitantes a participar numa manhã de vindima autêntica. A experiência, limitada a 20 pessoas, começa na Wine House e continua nas vinhas, onde todos podem ajudar no corte das uvas e assistir à vinificação na adega.

Para terminar, os participantes desfrutam de um cesto de merenda com petiscos regionais, seja em plena natureza ou na varanda da adega. O programa inclui ainda visita ao lagar romano, à adega e ao ‘Barrel Top Walk’, seguido de prova de vinhos Villae.

A experiência custa 60€ por pessoa e está disponível de terça a sábado, apenas durante a época da vindima. Quem quiser prolongar a estadia pode optar por dormir na Casa Villae, que integra a coleção Relais & Châteaux. As reservas podem ser feitas através do e-mail taboadella@amorimfamilyestates.com.

Conhecer as tradições durienses

No Douro, a Ventozelo Hotel & Quinta oferece uma experiência única em uma das quintas mais antigas da região, com mais de 500 anos de história e 200 hectares de vinha.

Os visitantes podem alojar-se em quartos, suítes, casas ou até num antigo balão de armazenamento de vinho, e participar em atividades ligadas ao vinho disponíveis todo o ano.

Entre as experiências mais procuradas está a ‘Visita ao Sítio dos Prazeres’, um percurso guiado pelo núcleo principal da quinta, que revela a história da propriedade e as estruturas essenciais para o funcionamento de uma quinta duriense. A visita termina com uma prova de três vinhos (mínimo de 2 pessoas, 25€/pessoa). Para completar a experiência, os participantes podem relaxar na piscina com vista para as vinhas em socalcos e jantar na Cantina de Ventozelo, harmonizando as várias referências vínicas produzidas na quinta.

As reservas podem ser feitas através do e-mail hotel@quintadeventozelo.pt.

Conhecer a história do Pico

Nos Açores, a Azores Wine Company convida os visitantes a explorar as vinhas do Pico, localizadas nos tradicionais currais à beira-mar, e a conhecer a história do enólogo António Maçanita e de Filipe Rocha, que através dos seus vinhos revelam a tradição e os desafios de produzir vinho nesta ilha.

A adega da empresa combina infraestruturas modernas com hotel e restaurante, oferecendo programas de enoturismo que vão desde provas de vinhos dos Açores a opções mais completas, incluindo vinhos de todo o portefólio de António Maçanita ou mesmo de outras ilhas portuguesas e Espanha.

As reservas podem ser feitas através do e-mail enoturismo@azoreswinecompany.com.

