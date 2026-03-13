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No comboio descendente

Vinha tudo à gargalhada,

Uns por verem rir os outros

E os outros sem ser por nada —

No comboio descendente

De Queluz à Cruz Quebrada...

No comboio descendente

Vinham todos à janela,

Uns calados para os outros

E os outros a dar-lhes trela —

No comboio descendente

Da Cruz Quebrada a Palmela...

No comboio descendente

Mas que grande reinação!

Uns dormindo, outros com sono,

E os outros nem sim nem não —

No comboio descendente

De Palmela a Portimão...

Foi com o poema de Fernando Pessoa que David Lopes, diretor-geral das Edições Gerais do Grupo LeYa, deu início à apresentação da primeira edição do Comboio Literário. "O comboio é seguramente o meio de transporte mais literário que existe", afirmou.

"É um meio de transporte suficientemente rápido para nos levar de A para B, mas é suficientemente lento para que as pessoas se conheçam e possam conversar", reforçou.

A viagem do Comboio Literário decorrerá a bordo de carruagens históricas da CP – Comboios de Portugal e partirá da Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, com destino ao Alentejo. Durante o percurso, o comboio transforma-se num espaço de convívio entre escritores e leitores, com conversas, momentos de leitura e troca de perspetivas num ambiente informal.

Também Pedro Moreira, presidente da CP – Comboios de Portugal, lembrou que o comboio é um transporte "mais propício à leitura". "Tenho várias pessoas conhecidas e amigos que se deslocavam de carro e passaram a deslocar-se de comboio e todos eles transmitem que ganham tempo. Não tinha tempo para ler. De repente, tenho meia hora, uma hora por dia, que utilizo para colocar a leitura em dia".

"Hoje em dia, as pessoas têm uma vida muito ocupada, têm uma família e filhos. Sobram poucos momentos para a leitura, poucos momentos para a literatura. E o comboio é propício, [não há] nenhum outro meio de transporte para o conseguirmos fazer. Mas este vai ser especial. Para além dos livros, tem os autores a bordo. E estou convicto que quem experimentarem esta viagem, este programa, vai querer repetirem em anos que se seguirem também", rematou.

Assim, a iniciativa parte da associação simbólica entre a literatura e o comboio enquanto espaço de encontro, partilha e criação cultural. Ao longo da história literária, o comboio tem servido de cenário a várias narrativas, como "Um Crime no Expresso do Oriente", de Agatha Christie, ou "Uma Aventura no Comboio", de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.

A primeira edição contará com a participação de vários autores convidados, entre os quais Ana Paula Tavares, Ângelo Delgado, Carla Louro, Daniel Sampaio, Domingos Amaral, Francisco Moita Flores, Isabela Figueiredo, João de Melo, João Fernando Ramos, João Pinto Coelho, Luísa Sobral, Maria João Lopo de Carvalho, Patrícia Portela, Pedro Chagas Freitas, Rodrigo Guedes de Carvalho e Susana Amaro Velho.

O programa inclui debates literários, momentos culturais e visitas a vários espaços do Alentejo, como a Sé de Évora, a Feira do Livro e o Paço Ducal de Vila Viçosa. O percurso pelo território integra a própria experiência, ligando paisagem, histórias e comunidades, com participação ativa dos municípios envolvidos.

Segundo David Lopes, a iniciativa pretende aproximar autores e livros do público. "O Comboio Literário concretiza esse compromisso numa proposta que liga leitores, autores e territórios num mesmo percurso, onde cada estação acrescenta uma nova dimensão à experiência literária", afirma.

"Os livros dos nossos autores vão acompanhar-nos. Mas, fisicamente, na viagem de comboio, o objetivo é usufruir, é fruir. É eu poder chegar ao pé de um ou mais autores e conversar, e sentar-me com ele e trocar ideias", resumiu. "Pessoas que não se conhecem sentam-se frente a frente. Partilham algumas horas de viagem. Contam histórias que talvez nunca voltem a contar".

O projeto resulta de uma parceria com a CP – Comboios de Portugal e conta com o envolvimento de diversas entidades públicas, entre as quais a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a Câmara Municipal de Évora e a Câmara Municipal de Vila Viçosa.

A inscrição inclui a viagem de comboio Lisboa–Évora–Lisboa, acesso ao programa cultural e às visitas previstas, uma noite de alojamento no Hotel Vila Galé Évora com pequeno-almoço, três refeições integradas no programa e seguro de grupo durante toda a experiência.

Os bilhetes custam 200 euros por passageiro em quarto duplo e 230 euros em quarto individual, estando já disponíveis nos sites da LeYa e da BOL.

A inscrição inclui a viagem Lisboa – Évora – Lisboa em carruagens históricas da CP, acesso integral ao programa cultural e às visitas previstas, uma noite no Hotel Vila Galé Évora com pequeno-almoço (4*), três refeições integradas no programa e seguro de grupo durante toda a experiência.

Programa completo:

9 DE MAIO | LISBOA › ÉVORA

09h00 › 09h45 | Credenciação na Estação de Santa Apolónia

10h20 | Partida do Comboio Literário em carruagens históricas da CP

12h00 › 12h25 | Paragem na Estação de Casa Branca. Momento simbólico e oferta das Bibliotecas LeYa às autarquias que integram o percurso

12h40 | Chegada a Évora e transbordo para autocarros com destino ao centro histórico

13h15 | Almoço de Boas-Vindas a convite da Câmara Municipal de Évora

14h45 | Percurso pedonal até à Sé Catedral de Évora

15h30 | Concerto de órgão na Sé Catedral

16h00 | Percurso até ao Templo Romano e visita à Feira do Livro de Évora

16h30 | Debate literário no palco da Feira do Livro

18h15 › 18h30 | Check-in no Hotel Vila Galé Évora

20h00 | Jantar Literário no hotel a convite da Região do Turismo do Alentejo e Ribatejo

10 DE MAIO | ÉVORA › VILA VIÇOSA › LISBOA

09h00 | Saída para Vila Viçosa

10h00 | Visita ao Paço Ducal de Vila Viçosa

12h30 | Almoço a convite da Câmara Municipal de Vila Viçosa

15h00 | Regresso à Estação CP de Évora

16h15 | Partida do Comboio para Lisboa

18h15 | Chegada a Santa Apolónia

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