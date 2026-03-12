Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa divide-se em dois momentos. Ao início da tarde decorre o Almoço Vínico de Entrega de Prémios, reservado maioritariamente a profissionais, onde são distinguidos os vinhos vencedores dos prémios Paixão Pelo Vinho Excelência e Escolha. Um número limitado de apreciadores poderá participar através do bilhete premium, disponível até 17 de março.

A partir das 17h00, abre-se ao público a Wine Party, com mais de 200 vinhos e espumantes em prova, oriundos de todas as regiões vitivinícolas do país. O programa inclui ainda “Conversas com os Enólogos”, provas comentadas de acesso livre que decorrem a cada meia hora, permitindo contacto direto com produtores e aprofundamento de conhecimentos sobre castas, estilos e terroirs.

A partir das 19h00, o evento ganha ambiente festivo com música ao vivo e uma carta de petiscos preparada pelo hotel, num espaço pensado para convívio e celebração. Os bilhetes promocionais estão disponíveis até 20 de março, com oferta do copo oficial de prova, através da Ticketline e pontos de venda habituais.

A edição de 2026 assinala também um marco simbólico para a revista Paixão Pelo Vinho, que celebra a publicação do seu número 100 e duas décadas de promoção do vinho português, reforçando o papel do evento como um dos encontros vínicos mais aguardados do ano em Lisboa.

