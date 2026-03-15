Portugal conquistou este domingo o seu segundo título no Rugby Europe Championship ao derrotar a Geórgia por 19-17 na final disputada em Madrid.
Portugal é campeão europeu de Râguebi. Lobos venceram Georgia
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