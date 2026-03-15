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A seleção portuguesa esteve em desvantagem ao intervalo (12-9), mas conseguiu dar a volta ao marcador na segunda parte. O momento decisivo surgiu aos 73 minutos, com um ensaio de Vincent Pinto, convertido por Manuel Vareiro, que também marcou quatro penalidades ao longo do encontro.

Este resultado representa a primeira vitória de Portugal sobre a Geórgia desde 2005. Os georgianos dominam historicamente a competição, que já venceram 17 vezes em 24 edições.

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Antes do jogo, o 24notícias tinha falado com o capitão da seleção José Madeira que aos 24 anos, será o Lobo mais novo a atingir a meia centena de caps (chapéus), numa tarde que colocará ainda, pela terceira vez, a braçadeira de capitão. Partiu para França aos 19 anos. É profissional há seis anos. Espera regressar um dia ao clube que o formou, Belenenses.

Também o selecionador nacional, Simon Mannix tinha elogiado ao 24notícias a toda poderosa Geórgia, adversário de Portugal na final do REC 2026, mas antecipa que os Lobos podem conquistar o segundo título europeu da história. Se o fizerem, será alcançado com alguns jogadores que não eram nascidos quando a seleção nacional se estreou a ser campeã europeia. Os Lelos são detentores de 17 títulos, dos quais mais de metade (8),consecutivos. Portugal só venceu o XV georgiano em quatro jogos, empatou outros quatro e perdeu 19.

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