Neste dia 1 de fevereiro, o exército revelou que os meios empenhados são: dois grupos de comando e ligação, para o Município de Tomar e para o Município de Ferreira do Zêzere. Em termos de engenharia, em Ferreira do Zêzere e na Marinha Grande existem dois destacamentos, enquanto que em Vieira do Minho existe um.

Na Marinha Grande, o exército também conta com um módulo de alojamento, com 70 camas, e um gerador atrelado de 60 kVa.

Em termos de energia e iluminação, existem três módulos, na forma de três viaturas ligeiras, em Alvaiázere. Em Tomar, existe um módulo de energia e iluminação.

No que toca à limpeza e desobstrução, Tomar conta com três equipas e Ferreira do Zêzere com seis. Em termos de equipas de desobstrução, há um pelotão de Comandos e dois pelotões de Paraquedistas em movimento.

Para ajudar, no transporte de 18 toneladas de lonas provenientes de Vila Nova de Famalicão, e montagem, o exército tem uma equipa de montagem em altura de Engenharia em Figueiró dos Vinhos. Também em Figueiró dos Vinhos, em termos de comunicação, existem quatro módulos Starlink e módulo de comunicações de apoio às zonas de Campelo e Arega.

Entre 29 e 31 de janeiro, o empenhamento acumulado do Exército totalizou: 214 militares, 52 viaturas ligeiras, 18 viaturas pesadas, 15 máquinas de engenharia, 41 motosserras, 13 geradores, dois módulos Starlink e um Módulo de Comunicações.

