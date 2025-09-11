O Chefs On Fire regressa a Cascais já neste fim-de-semana, para transformar o fogo no ingrediente central de uma experiência gastronómica única. O festival, que já se tornou uma referência no panorama nacional, reúne alguns dos mais conceituados chefs portugueses e internacionais em torno das brasas, explorando a cozinha no seu estado mais puro.

Nesta 7.ª edição, o Chefs On Fire leva até Cascais um elenco de prestígio, 36 chefs nacionais e internacionais já confirmados, entre os quais Noélia Jerónimo, Rui Paula, Arnaldo Azevedo, André Cruz, Kiko Martins e Juliana Penteado.

Do lado musical, esperam-se concertos intimistas, que complementam a experiência gastronómica — com artistas portugueses a actuar no sábado e no domingo.

O preço dos bilhetes varia entre 50 € para um dia, com acesso ao recinto e concertos (sem doses de comida ou bebidas incluídas), e um full pass de 200 € para quem quiser aproveitar os dois dias, com direito a 15 pratos à escolha, bebidas incluídas. As crianças dos 6 aos 12 anos pagam 20 € e têm acesso à zona kids, com actividades especiais e mini-doses.

Desde a primeira edição, em 2018, o Chefs On Fire tem conquistado um público fiel, combinando alta gastronomia, música ao vivo e um ambiente descontraído em cenários marcantes. Ao longo dos anos, passaram pelo evento nomes como Ljubomir Stanisic, Nuno Mendes, Marlene Vieira ou Alexandre Silva, que mostraram como a tradição do fogo pode ser reinventada em propostas criativas e memoráveis.

Cada edição apresenta pratos exclusivos preparados em fornos, grelhas e fogueiras, sempre em contacto directo com as chamas. Para além da comida, o festival destaca-se também pela programação cultural, com actuações musicais que completam a atmosfera de convívio e celebração.

Mas a festa não acaba aqui, no dia 4 de Outubro, o Chefs on Fire regressa a Madrid para a sua segunda edição de um dia. ¡Olé!