Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara Municipal de Los Angeles foi evacuada na tarde de sexta-feira, depois de um automóvel ter embatido na escadaria principal do edifício. O incidente levou à intervenção de várias equipas da polícia e do esquadrão antibomba, mas terminou sem feridos.

Segundo as autoridades, o condutor permaneceu dentro da viatura durante cerca de duas horas, antes de sair com as mãos levantadas e se dirigir aos agentes, que o detiveram no local.

Imagens captadas por helicópteros das televisões norte-americanas mostravam o homem sentado no banco da frente, com um cartaz colocado na janela onde se lia “Preciso da sua ajuda”, numa referência ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A presidente da Câmara, Karen Bass, confirmou a evacuação do edifício “por excesso de cautela” e adiantou que o esquadrão antibomba da polícia tinha sido chamado ao local. Mais tarde, garantiu que a situação “foi resolvida em segurança”.

As causas do embate continuam por apurar. A polícia respondeu ao alerta pouco depois das 16h00 (meia-noite em Lisboa) e, de acordo com o porta-voz Charles Miller, iniciou de imediato contacto com o condutor.

“Obrigado a todos os corajosos socorristas que resolveram esta situação com segurança, compaixão e urgência”, escreveu Karen Bass na rede social X, elogiando a atuação das forças de emergência.