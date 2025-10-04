Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A 3.ª edição da Militaris — Feira de Militaria regressa às Caldas da Rainha e traz modelismo militar, armas históricas ou réplicas, cutelaria, antiguidades, medalhas e condecorações, assim como veículos militares.

Com o o objetivo de promover, divulgar e preservar o património histórico-militar, esta feira serve de ponto de encontro para colecionadores, comerciantes, entusiastas e para quem se interessa por militaria.

Nesse sentido, mostra diferentes vertentes dessa temática: além de objetos, há atividades práticas, como demonstrações, debates, recriações histórico-militares, combates medievais, forja de cutelaria ao vivo, palestras e sessões de autógrafos de autores ou especialistas.

Esta edição conta ainda com um túnel de tiro de airsoft onde os visitantes podem experimentar, de forma segura e gratuitamente, disparos com estas armas.

A Militaris abre portas este sábado, 4 de outubro, das 10h00 às 21h00. Domingo, dia 5, a feira pode ser visitada das 10h00 às 18h00. A entrada tem o valor de 4€ por pessoa e é gratuita para crianças até aos 12 anos. __