Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Festival Caixa Alfama, que decorreu nos dias 26 e 27 de setembro, voltou a encher o bairro de Alfama com música e tradição, contando com mais de 60 artistas distribuídos por 12 palcos ao longo das ruas históricas da zona.

Contudo, devido ao vento forte e à chuva intensa, as atuações previstas para sábado à noite acabaram por ser canceladas, após várias tentativas técnicas de manter o programa. A decisão foi tomada em conjunto com a Proteção Civil, tendo sempre como prioridade a segurança de público, artistas e equipas.

Em resposta, a organização anunciou que os concertos de Alexandra, Marco Rodrigues e do projeto Em Casa D’Amália ao Vivo, incluindo todos os convidados, terão lugar no próximo dia 31 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Bilhetes continuam válidos

Todos os bilhetes adquiridos para 27 de setembro, bem como os passes para os dois dias, continuarão válidos para o espetáculo no Coliseu, sem necessidade de troca.

Quem não puder estar presente na nova data poderá solicitar o reembolso do bilhete diário de 27 de setembro. O pedido deve ser feito no prazo de 14 dias úteis a contar de 27 de setembro, mediante apresentação do bilhete e/ou comprovativo de compra no local onde foi adquirido.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.