Além da exposição Xerazade, a Coleção Interminável do CAM inspirada na história "As Mil e Uma Noites", que reúne cerca de 160 obras de uma centena de artistas, pode ainda ver-se a mostra de Zineb Sedira, Standing Here Wondering Which Way to Go (Aqui parado a pensar para que lado ir, em tradução livre) sobre a libertação africana, visitar o projeto de Francisco Trêpa, Baile dos Bugalhos e ainda a The Listening Biennial (Bienal da Escuta) que apresenta obras áudio inéditas de um grupo internacional de 27 artistas numa viagem repleta de vozes poéticas, histórias, ruídos e canções, revela o comunicado enviado às redações.

Recentemente com o objetivo de aproximar os jovens da arte e da cultura, a Fundação Calouste Gulbenkian passou a oferecer acesso gratuito às suas exposições a menores de 18 anos. As entradas continuam gratuitas a todos os visitantes aos domingos a partir das 14h00 e aos portadores do Cartão Gulbenkian Mais, existem ainda descontos para menores de 30 anos, maiores de 65 anos e para os portadores do Cartão Gulbenkian.

