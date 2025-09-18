Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Centro de Arte Moderna (CAM), da Fundação Gulbenkian, inaugura no dia 20 de setembro três exposições que marcam a rentrée cultural de 2025. A programação inclui uma mostra de longa duração inspirada na obra As Mil e Uma Noites, uma exposição da artista franco-argelina Zineb Sedira e um projeto do artista português Francisco Trêpa, segundo nota enviada à imprensa.

Xerazade, a Coleção Interminável do CAM.

Com curadoria de Leonor Nazaré, esta exposição permanecerá até 2027, sendo renovada anualmente no outono. Reúne cerca de 160 obras de quase uma centena de artistas, num percurso dividido em 14 núcleos temáticos que dialogam entre si. A inspiração é a narradora mítica da obra As Mil e Uma Noites, Xerazade. Entre os temas explorados estão Muito Me Contas, Suspense, O Combate, Astúcia e Sedução ou Estar Viva Amanhã, retirados da obra ficcional.

Zineb Sedira. Standing Here Wondering Which Way to Go (Aqui parado a pensar para que lado ir, em tradução livre).

A artista franco-argelina apresenta uma reflexão sobre as utopias dos anos 1960, marcada pelas independências africanas e pelas lutas de libertação. A exposição, patente até 2026, integra também um ciclo de cinema militante das décadas de 60 e 70. O título remete para uma canção interpretada por Marion Williams no Festival Pan-Africano de Argel (PANAF), em 1969. Nas palavras da própria Zineb Sedira, numa entrevista citada no comunicado enviado às redações, trata-se de um retrato de um “momento de incerteza coletiva”, mas também da procura de “modelos alternativos de governação, cultura e identidade”. A curadoria está nas mãos de Rita Fabiana e trata-se de um projeto encomendado pelo CAM, em colaboração com Jeu de Paume em Paris, IVAM de Valencia e Bildmuseet de Umeå, coproduzido com a Tabakalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea, San Sebastian.

Francisco Trêpa. O Baile dos Bugalhos. O artista português apresenta um projeto expositivo ativo até 2026, com curadoria de alunos do seminário de Práticas Curatoriais do Mestrado em Estudos de Cultura da Universidade Católica Portuguesa. Inspirado nos bugalhos e na sua interação com agentes externos, como as vespas, o “baile” remete para um ensaio coreográfico protagonizado pelas esculturas em cerâmica de Francisco Trêpa. A galeria assume-se como uma extensão do atelier, onde o artista trabalhará em tempo real.

O projeto inclui ainda atividades paralelas como grupos de leitura, workshops, residências, escolas nómadas, assembleias e campanhas de sustentabilidade, além de iniciativas voltadas para policy makers e para o reconhecimento de boas práticas institucionais.

