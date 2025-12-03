Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Malásia vai retomar as buscas pelo voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido há mais de uma década com 239 pessoas a bordo. O Ministério dos Transportes anunciou que as operações, conduzidas pela empresa Ocean Infinity, arrancam a 30 de dezembro e decorrerão ao longo de 55 dias, de forma intermitente.

A Ocean Infinity, especializada em robótica e exploração do fundo do mar, tem colaborado há vários anos na tentativa de localizar o Boeing 777, que desapareceu a 8 de março de 2014, cerca de 40 minutos após descolar de Kuala Lumpur rumo a Pequim. A aeronave deixou de aparecer nos radares após entrar no espaço aéreo vietnamita e terá desviado a rota para o sul do Índico, embora as causas permaneçam desconhecidas.

A bordo seguiam 153 passageiros chineses, 50 malaios (incluindo os 12 tripulantes) e viajantes de mais 13 nacionalidades. As primeiras buscas, conduzidas pela Malásia, China e Austrália, abrangeram 120 mil quilómetros quadrados do Índico e terminaram em 2017 sem resultados.

A Ocean Infinity voltou ao terreno em 2018, explorando mais 100 mil quilómetros quadrados também sem sucesso. Em abril, o governo malaio justificou a pausa nas operações devido às condições da época, mas comprometeu-se a relançar a busca no final do ano.

A nova missão centra-se agora numa área considerada de maior probabilidade, segundo um acordo entre o governo e a empresa, que em fevereiro indicara estar a trabalhar com informação “confiável” sobre uma zona que teria sido “ignorada” em buscas anteriores.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.