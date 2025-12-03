Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Casa Branca lançou um novo site destinado a expor e desmentir aquilo que considera serem informações falsas publicadas pela comunicação social sobre a administração de Donald Trump. A iniciativa segue o estilo do próprio presidente norte-americano, conhecido por atacar jornalistas e classificar perguntas incómodas como “fake news”, refere a agência Efe.

No arranque da plataforma, a Casa Branca destacou como “infratores mediáticos da semana” a CBS News e os jornais The Boston Globe e The Independent, bem como os jornalistas Alyssa Vega, Andrew Feinberg, Eric Garcia e Nancy Cordes. A acusação está relacionada com a cobertura da polémica gerada após Trump ter acusado seis congressistas democratas de “comportamento sedicioso”, na sequência de um vídeo em que apelavam à comunidade militar que não obedecesse a “ordens ilegais”.

Segundo a Casa Branca, estes órgãos de comunicação social “distorceram e omitiram contexto” ao relatarem o episódio. No site lê-se que “o presidente Trump nunca deu uma ordem ilegal” e que os media “sabiam disso, mas mesmo assim espalharam a história”.

O lançamento da plataforma ocorre após o surgimento de novas polémicas à volta de comentários insultuosos do presidente a jornalistas. Recentemente, Donald Trump disse a uma repórter para “calar a boca, porquinha”, quando esta o questionou sobre o caso Jeffrey Epstein. Pouco depois, chamou “péssima repórter” a Mary Bruce, da ABC, durante uma conferência de imprensa com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, após perguntas sobre o assassinato do colunista Jamal Khashoggi.

A Casa Branca justificou estas declarações como exemplos de “transparência” e “honestidade” do presidente, mas a Sociedade Interamericana de Imprensa tem alertado repetidamente que ações como estas, incluindo ameaças de revogar licenças de estações televisivas críticas, constituem um ataque à liberdade de expressão.

