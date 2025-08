Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

1. beba água, mesmo quando não tem sede, evitando o consumo de bebidas alcoólicas e com cafeína. Beba pelo menos 1,5L, o equivalente a oito copos;

2. permaneça em ambientes frescos ou climatizados, com sombras e circulação de ar, pelo menos duas a três horas por dia. Mantenha as janelas, persianas e estores fechados nos períodos de maior calor, ou em zonas com risco de poeiras dos incêndios;

3. evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas. Utilize protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renove a sua aplicação de duas em duas horas, inclusive após banhos na praia ou piscina;

4. utilize roupas claras, leves e largas, que cubram a maior parte do corpo, chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta;

5. evite atividades no exterior que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente, desportivas e de lazer;

6. escolha as horas de menor calor para viajar de carro, e não permaneça dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

7. é importante que se dê especial atenção aos grupos mais vulneráveis ao calor, tais como crianças, pessoas idosas, doentes crónicos, grávidas, trabalhadores com atividades no exterior;

8. assegure que as crianças bebem água frequentemente e permanecem em ambientes frescos e arejados: as crianças com menos de seis meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta;

9. contacte e acompanhe os idosos e outras pessoas que vivam isoladas, assegurando a sua correta hidratação e permanência em ambientes frescos e arejados;

10. promova a organização do trabalho executando tarefas no exterior ou que envolvam maior exigência física nos períodos mais frescos do dia; utilize fardamento que cubra a maior área de superfície corporal, incluindo um chapéu; mantenha a ingestão regular de água ao longo do dia e permaneça em locais frescos nos períodos de pausa;

11. mantenha-se informado relativamente às condições climatéricas, para poder adotar os cuidados necessários;

12. em caso de emergência, e se apresentar sinais de alerta (tais como suores intensos, febre, vómitos/náuseas ou pulsação acelerada/fraca), contacte o SNS 24 através do número 808 24 24 24, ou ligue para o número europeu de emergência 112.

Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga são os distritos permanecem sob aviso vermelho, depois de um fim-de-semana quente. A situação de calor deverá prolongar-se até às 18h00 de terça-feira. A partir desse momento, Vila Real e Bragança transitam para aviso laranja, enquanto os restantes descem para aviso amarelo.

Fora destes cinco distritos, todos os outros encontram-se sob aviso laranja até às 18h00 de terça-feira, à exceção de Beja, que está em aviso amarelo. Faro é, por agora, o único distrito do continente sem qualquer tipo de aviso meteorológico.

Após as 18h00 de terça-feira, os avisos, entre laranja e amarelo, vão manter-se em vigor em todos os distritos até quinta-feira, com exceção novamente de Beja.