Foi o advogado da família que confirmou a identidade de Pretti neste vídeo, gravado onze dias antes da sua morte. A revelação destas imagens surgiu através do The News Movement, um novo meio digital sediado em Nova Iorque, avança o El País.

Nele, pode-se ver Pretti a participar num protesto contra a atuação dos agentes do ICE, insultando-os repetidamente, gritando: "O que estão a fazer aqui?". Parece cuspir-lhes, enquanto eles entram num jipe preto. Quando eles arrancam, ele dá dois pontapés na luz traseira direita do veículo. Um dos agentes acaba por sair do carro e corre em direção a ele, derrubando-o e, segundos depois, solta-o. Ao levantar-se, uma pistola aparece na parte de trás das calças de Pretti.

De recordar que Alex Jeffrey Pretti foi morto a tiro em Minneapolis por agentes do ICE, gerando uma onda de protestos que decorreram em diferentes pontos dos EUA, incluindo Minneapolis, Washington DC, Nova Iorque, Los Angeles, Chicago e Seattle.

Esta atuação do ICE vem por ordem da administração Trump, que lançou em Dezembro, no estado do Minnesota, uma operação anti-imigração designada "Metro Surge", justificada pelo Presidente com um alegado aumento da criminalidade na região. No entanto, várias acções dos agentes, incluindo a detenção de uma criança de cinco anos e os casos recentes de violência armada, têm provocado forte indignação entre a população local e motivado uma onda de protestos a nível nacional.

__

