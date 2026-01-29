Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de duas jornadas, a seleção treinada por Jorge Braz já tinha garantido o apuramento, mas não foi por isso que os jogadores nacionais deixaram de ter vontade de vencer. No último jogo da fase de grupos, Portugal bateu a Polónia por 3-2.

No regresso à Eslovénia e à Stozice Arena, onde a seleção lusa já tinha vencido Itália (6-2) e Hungria (5-1), os portugueses venceram com golos de Tomás Paçó (seis minutos), André Coelho (15') e Rúben Góis (37'), enquanto os tentos dos polacos foram anotados por Leszczak (14'), Zastawnik (18').

Portugal, bicampeão europeu, terminou na frente do grupo com um pleno de nove pontos, seguindo-se a Itália, com seis, que também se apurou, a Hungria, com três, e a Polónia, com zero, ambas eliminadas.

Nos quartos de final, a formação das ‘quinas’ vai defrontar a Bélgica, que terminou o Grupo C no segundo lugar, atrás da Espanha, que enfrenta a Itália na fase seguinte da prova.

