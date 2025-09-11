Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A edição deste ano assume um significado especial: outubro marca dois anos desde a última invasão da Faixa de Gaza. O projeto reforça, assim, a sua missão de dar visibilidade à cultura e à resistência palestiniana através da arte.

Arte e solidariedade

Como nas edições anteriores, o leilão e a exposição de obras de arte constituem o eixo central do evento. Artistas nacionais e internacionais doam trabalhos originais ou edições limitadas, que ficam expostos durante os três dias. As peças podem ser adquiridas através de licitação online, com todo o valor angariado a beneficiar instituições de apoio humanitário.

Gastronomia, cinema, música e debates

Além das artes visuais, o evento inclui gastronomia tradicional palestiniana, com receitas preparadas por cozinheiros originários do Levante, e uma programação de cinema, exibindo filmes sobre a cultura, história e comunidades palestinianas.

O público poderá ainda assistir a espetáculos de dança, teatro, mini concertos e DJ sets, que prolongam a experiência cultural até ao final da noite. Serão promovidos debates e conversas com artistas, académicos e ativistas, criando um espaço de reflexão sobre cultura, identidade e resistência.

No último dia, haverá atividades para famílias, incluindo workshops e apresentações destinadas a todas as idades.