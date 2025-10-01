Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A temporada arranca com Tosca, de Puccini, uma das mais intensas obras do repertório operático, legendada em italiano, e termina com A Flauta Mágica, de Mozart, uma das óperas mais populares, gravada em direto em outubro de 2025. Entre os destaques estão ainda Siegfried, de Wagner, uma das grandes novidades desta edição e legendada em alemão, e o bailado Cinderela, gravado em dezembro de 2024.
Com esta programação exclusiva, os Cinemas NOS reforçam o objetivo de democratizar o acesso a conteúdos culturais premium, oferecendo ao público português a possibilidade de viver a música e a dança em toda a sua intensidade no grande ecrã.
Os bilhetes já estão disponíveis nos cinemas aderentes, no site www.cinemasnos.pt e na aplicação Cinemas NOS, pelo valor de 12 euros por sessão.
Óperas e bailados da Royal Opera House estão em exibição a partir do dia 1 de outubro e até 21 de abril, nos seguintes Cinemas NOS:
- Amoreiras Shopping
- Palácio de Gelo (Viseu)
- Vasco da Gama
- Fórum Algarve
- Almada Fórum
- Mar Algarve Shopping
- Glicínias
- Fórum Madeira
- Braga Parque
- Mar Matosinhos Shopping
- Cascais Shopping
- Nosso Shopping
- Alma Shopping
- Gaia Shopping
- Norte Shopping
- Parque Atlântico
- Oeiras Parque
