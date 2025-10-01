Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A temporada arranca com Tosca, de Puccini, uma das mais intensas obras do repertório operático, legendada em italiano, e termina com A Flauta Mágica, de Mozart, uma das óperas mais populares, gravada em direto em outubro de 2025. Entre os destaques estão ainda Siegfried, de Wagner, uma das grandes novidades desta edição e legendada em alemão, e o bailado Cinderela, gravado em dezembro de 2024.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Com esta programação exclusiva, os Cinemas NOS reforçam o objetivo de democratizar o acesso a conteúdos culturais premium, oferecendo ao público português a possibilidade de viver a música e a dança em toda a sua intensidade no grande ecrã.

Os bilhetes já estão disponíveis nos cinemas aderentes, no site www.cinemasnos.pt e na aplicação Cinemas NOS, pelo valor de 12 euros por sessão.

Óperas e bailados da Royal Opera House estão em exibição a partir do dia 1 de outubro e até 21 de abril, nos seguintes Cinemas NOS:

Amoreiras Shopping

Palácio de Gelo (Viseu)

Vasco da Gama

Fórum Algarve

Almada Fórum

Mar Algarve Shopping

Glicínias

Fórum Madeira

Braga Parque

Mar Matosinhos Shopping

Cascais Shopping

Nosso Shopping

Alma Shopping

Gaia Shopping

Norte Shopping

Parque Atlântico

Oeiras Parque

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.