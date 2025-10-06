Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Comando Distrital de Faro informa que, na passada noite de sexta para sábado, polícias da Esquadra da PSP de Tavira em serviço na 'Feira de S. Francisco em Tavira - 2025', foram alertados para uma situação de desordem entre feirantes e um grupo de jovens visitantes no parque de feiras e exposições", informa a PSP em comunicado.

"Embora a PSP tenha respondido rapidamente à ocorrência, esta desordem já se havia expandido para diversos pontos, estando envolvidas cerca de 40 pessoas em agressões mútuas", é frisado.

Devido à situação, "foram solicitados reforços para o local e desenvolvida a intervenção policial necessária para repor a ordem pública, tendo o grupo encetado fuga do local".

"Após ter sido reposta a normalidade, apurou-se que a contenda teve origem em danos que o grupo de jovens teria provocado num equipamento de diversão da feira, levando a um desentendimento deste com os feirantes", nota a PSP.

A altercação levou à existência de "alguns feridos – um dos quais necessitou de assistência médica dos Bombeiros Sapadores de Tavira - e alguns danos em mobiliário e equipamento ainda não completamente quantificados".

Segundo a PSP, "já se encontram identificados dois suspeitos, sendo que estão a ser promovidas diligências de investigação para identificar os restantes".

