Jilly Cooper, autora de 18 romances que marcaram meio século de literatura popular britânica, faleceu no domingo de manhã, após uma queda inesperada, segundo o The Guardian.

A morte foi confirmada pela agente Felicity Blunt, que destacou a influência da escritora no panorama cultural britânico: “Definiu a cultura, a escrita e a conversa desde que foi publicada pela primeira vez, há mais de cinquenta anos”, declarou.

Apesar de as suas obras serem frequentemente rotuladas como bonkbusters — romances eróticos repletos de humor, intriga e sátira social —, Cooper escrevia, segundo Blunt, “com agudeza e perspicácia sobre tudo: classe, sexo, casamento, rivalidade, luto e fertilidade”.

Cooper ficou mundialmente conhecida pela série "Rutshire Chronicles", ambientada na fictícia região inglesa de Rutshire, inspirada nos Cotswolds, onde retratava os escândalos e excessos da alta sociedade britânica. O segundo volume da saga, "Rivals", foi recentemente adaptado para uma série da Disney+, lançada em 2024.

Nascida em 1937, em Hornchurch, Essex, Jilly Cooper estudou na Godolphin School, em Salisbury. A sua carreira começou no jornalismo, como repórter estagiária no Middlesex Independent em 1956, antes de ingressar na área das relações públicas.

Em 1961, casou-se com o editor Leo Cooper, que lhe propôs casamento no segundo encontro. O casal enfrentou momentos difíceis: após uma gravidez ectópica, Jilly ficou impossibilitada de ter filhos biológicos.

Na viragem da década de 1970, Cooper tornou-se uma presença regular na imprensa britânica, escrevendo colunas para o The Sunday Times e, mais tarde, para o Mail on Sunday. O seu primeiro livro, o ensaio "How to Stay Married" ("Como Manter um Casamento"), foi publicado em 1969.

O funeral de Jilly Cooper será uma cerimónia privada, mas está previsto um evento público de homenagem na Catedral de Southwark, em Londres, nas próximas semanas, cuja data será anunciada brevemente.

