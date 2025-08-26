Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Criada há cerca de um ano, a Maratona – Associação Cultural arrisca agora num formato mais ousado de contacto com o grande público com o monólogo original "Obrigada por terem vindo".

O texto e encenação são de Mariana Dixe. Já a interpretação fica a cargo da atriz Mariana Lobo Vaz.

"É um monólogo que pensa sobre o fazer teatro e sobre o ver teatro, quer na perspetiva de quem faz quer na de quem assiste. Por um lado, porque é que o público vai ao teatro? E, por outro, o que é que os atores procuram na experiência contrária e porque é que o fazem? O que é que fariam se tivessem liberdade total? Querem mesmo dizer aquelas palavras que estão escritas e cumprir aquelas deixas que alguém marcou ou imaginam uma encenação completamente diferente para si próprios?", reflete a autora Mariana Dixe em entrevista ao 24notícias.

"Estamos a descobrir essas respostas, mas é um teste em cena em direto do que poderia ser essa experiência", confessa.

A peça foi escrita já há alguns anos e publicada em livro pela companhia de teatro Lendias d'Encantar. Agora, e depois da criação da Maratona – Associação Cultural, faz todo o sentido, quer para a autora, quer para a intérprete, trazer a história a palco. O encontro de ambas "foi uma escolha muito feliz", diz a também produtora.

"Nós conhecemo-nos a trabalhar. Eu trabalho como produtora desde que terminei a licenciatura em Teatro e, apesar de estar sediada no Porto, trabalhei durante meio ano em Lisboa, em 2023, na Companhia Causas Comuns. Já a Mariana era assistente de produção nos espetáculos deles, e foi também atriz num desses espetáculos, portanto eu consegui vê-la a trabalhar. Acabámos por nos conhecer nessas circunstâncias e ficámos amigas", destaca Mariana Dixe.

Depois disto, surgiram vídeos de promoção do livro desta peça nas redes sociais, e Mariana Lobo Vaz foi uma das escolhidas para algumas leituras. Coincidência ou não, acabou por ser a escolhida como protagonista deste monólogo que vai estar a percorrer o país.

A estreia será na sala A PiSCiNA (Rua de Santa Catarina, Porto) nos dias 5 e 6 de setembro, às 21h00. A segunda récita conta com Interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

As reservas estão abertas por email, através do endereço maratonaprojetos@gmail.com. O espetáculo terá um custo entre os 5 e 10 euros.

Depois do Porto, já há datas para a digressão. Dias 10 e 11 de setembro vão estar no CAAA, em Guimarães, às 21h00. Seguem depois para Algés, de 19 e 20 de setembro, para o Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, seguido do Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, a 3 e 4 de outubro, e vão ainda ao FIS (Festival de Artes Performativas a Solo), na Póvoa de Varzim, numa data a anunciar.

No regresso aos grandes palcos volta também a oferta de bilhetes na newsletter 'Três Pancadas', que chega este mês nesta quinta-feira, dia 28 de agosto.

Em parceria com a Maratona – Associação Cultural e com a peça "Obrigada por terem vindo", oferecemos na próxima newsletter um convite duplo para cada uma das sessões: 6 de setembro, 21h00, A PiSCiNA, Porto, e 10 de setembro, 21h00, CAAA, Guimarães.

Para poder ter acesso a estes convites basta subscrever a 'Três Pancadas' e responder ao desafio no texto da newsletter.

