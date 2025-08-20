Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Entre os nomes em exposição destacam-se A. Barbosa, A. Réu, Ângela Gomes, Bento Sargento, Conceição Lopes, Cristiane Campos, Crucianu, Edna de Araraquara, Feliciana, Fernanda Azevedo, Juan Guerra, Manuel Castro, Maria Tereza, Noemi Eshet-Rosenweig, Silva Vieira e Viorica Farkas.
Pedro Lima de Carvalho, diretor da Galeria de Arte do Casino Estoril, sublinha que os autores responderam de forma positiva ao desafio de garantir trabalhos de qualidade e autenticidade, características centrais da pintura naïf, marcada pelo detalhe, ausência de perspetiva e riqueza cromática. Citando Júlio Pomar, lembra ainda que esta é “uma arte concebida sem pecado”.
A edição deste ano reafirma o estatuto do Salão Internacional de Pintura Naïf como um dos pontos altos da programação cultural do Casino Estoril, convidando o público a descobrir uma expressão artística única e acessível a todos.
Recorde-se que o Casino Estoril funciona das 15h00 às 03h00, com entrada restrita a maiores de 18 anos, mediante registo e identificação obrigatória.
