Nos dias 13 e 14 de setembro, o Open House Arqueologia, promovido pelo Museu de Lisboa – Teatro Romano, abre as portas de 53 espaços públicos e privados, de Belém ao Beato, onde se escondem vestígios arqueológicos. Hotéis, parques de estacionamento, lojas, casas particulares, fábricas, palácios e museus revelam a história que guardam sob as suas fundações. Ao todo, mais de 100 visitas gratuitas, conduzidas por especialistas, convidam lisboetas e visitantes a descobrir a cidade através do olhar da arqueologia. As inscrições abrem a 1 de setembro, através do e-mail openhousearqueologia@museudelisboa.pt.

Uma semana depois, de 18 a 21 de setembro, será a vez de descer às profundezas da Baixa lisboeta. As Galerias Romanas da Rua da Prata, que apenas abrem ao público duas vezes por ano devido à fragilidade do monumento, voltam a receber visitas guiadas pela equipa do Museu. Localizado entre a Rua da Conceição e a Rua da Prata, este criptopórtico construído há dois mil anos revela como a frente ribeirinha funcionava como polo portuário e comercial da Lisboa romana.

As visitas subterrâneas decorrem entre as 14h30 e as 18h30, nos dias 18 e 19, e entre as 09h30 e as 18h30, nos dias 20 e 21. Nestes dois últimos dias, quem participar na visita das 15h30 poderá ainda integrar percursos exteriores que ligam as Galerias a outros locais marcados pela presença romana, como a Casa dos Bicos (20 de setembro) e o Teatro Romano (21 de setembro).

Os bilhetes estarão disponíveis em breve exclusivamente na bilheteira online do Museu de Lisboa, que anunciará a abertura das reservas através das suas redes sociais e newsletter.