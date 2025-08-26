Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a ASAE, os espaços operavam em áreas de acesso reservado, onde eram promovidos jogos de fortuna ou azar como póquer, Mahjong, slot machines, roleta russa e apostas online. Os jogos envolviam quantias monetárias elevadas.

Como balanço, foram instaurados 31 processos-crime relacionados com exploração e prática ilícita de jogo, tendo sido apreendidos 36 máquinas de jogo, nove mesas profissionais, cinco equipamentos eletrónicos, cerca de 2.900 fichas de jogo e diversa documentação considerada relevante para a investigação.

No total, 25 pessoas foram detidas e ficaram sujeitas a Termo de Identidade e Residência, após serem presentes à autoridade judicial competente. Outras nove pessoas foram também identificadas.

As operações contaram com o apoio técnico do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), do Turismo de Portugal. A ASAE sublinha que continuará a promover ações de combate ao jogo ilícito e aos crimes associados, procurando minimizar os problemas sociais decorrentes desta atividade.