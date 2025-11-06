Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Entre quem joga exclusivamente em operadores licenciados, 5,2% gasta entre 100 euros e 500 euros e 1% gasta mais de 500 euros. Entre quem recorre aos ilegais, 15% gasta entre 100 euros e 500 euros e 5% gasta mais de 500", disse a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) à Lusa sobre o estudo "Hábitos de Jogo Online dos Portugueses" realizado pela empresa de comunicação AXIMAGE.

Com base em 1008 entrevistas a jogadores, entre os 18 e os 65 anos, revela-se que "40% dos portugueses continuam a apostar em plataformas ilegais". A percentagem sobe para 43% nos utilizadores entre os 18 e os 34 anos.

A associação indicou que os jogadores de plataformas ilegais enfrentam riscos e consequências, sendo um deles pagar uma multa de até 2500 euros.

A associação alertou também que os utilizadores de operadores ilegais expõem-se a empresas que não são supervisionadas "com tendências predatórias, que não têm obrigação de garantir a proteção do dinheiro depositado, nem dos ganhos, nem dos dados" dos jogadores.

