A 1X Technologies, empresa de robótica e inteligência artificial, anunciou oficialmente o lançamento do Neo, o robô humanóide que faz tarefas domésticas já está disponível para encomenda.

Por 20 mil dólares (18 600 euros), será possível ter uma ajuda extra em casa para tarefas como descarregar a máquina de lavar loiça ou regar as plantas, embora o robô ainda precise de alguma supervisão humana. Há também a opção de aluguer mensal de 465 euros, com um compromisso mínimo de seis meses. O Neo consegue transportar até 25 quilos e tem uma autonomia de quatro horas por carga.

Ao contrário dos típicos robôs metálicos que se associam à indústria ou à ficção científica, o Neo é esguio (1,64 metros), tem um corpo macio e move-se lentamente. Além das lides domésticas, é capaz de responder a perguntas através de um modelo de linguagem incorporado.

Com funcionalidades intuitivas e uma plataforma de hardware descrita como “revolucionária”, a empresa apresenta o NEO como “o robô humanoide mais seguro, acessível e capaz do mundo”. Segundo a empresa, o robô “traz a ideia de ficção científica dos ecrãs de cinema para a realidade, criando espaço para desfrutarmos do nosso tempo em casa, em vez de voltarmos para fazer mais trabalho”.

“Durante muito tempo, os humanoides foram coisa de ficção científica… depois tornaram-se objeto de investigação, mas hoje com o lançamento do NEO os robôs humanoides tornam-se um produto. Algo que qualquer pessoa pode ver e tocar. O NEO reduz a distância entre a imaginação e o mundo real, ao ponto de podermos pedir ajuda a um robô humanoide e essa ajuda ser-nos concedida”, lê-se no comunicado da empresa.

O The Wall Street Journal já teve oportunidade de testá-lo e descreveu a experiência “surreal“: “É verdade que o Neo quase caiu ao fechar a máquina, demorou dois minutos a dobrar a camisola e entortou o braço a tentar dançar a Macarena. Mas… silêncio. Lembra-te da regra (dos filmes): sê simpático”, ironizam.

O jornal norte-americana alerta ainda para “um custo oculto”: a privacidade. Por enquanto, é necessário aceitar que um representante da empresa possa, em certas circunstâncias, aceder às câmaras do robô para concluir algumas tarefas. A 1X garante que existem mecanismos de segurança que limitam o controlo humano sobre o robô e definem quando e o que o operador pode fazer.

Já é possível inscrever-se no programa de utilizadores pioneiros e pré-encomendar o Neo, cuja entrega está prevista para 2026.