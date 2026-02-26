Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A Rows, startup portuense que desenvolveu uma plataforma de folhas de cálculo com inteligência artificial, vai ser integrada na Superhuman, empresa norte-americana conhecida por produtos como o Grammarly e o Coda. O anúncio foi feito esta segunda-feira e confirma mais um exit do ecossistema tecnológico português.
Fundada em 2017 por Humberto Ayres Pereira e Torben Schulz, a Rows construiu uma ferramenta que liga folhas de cálculo diretamente a outras aplicações de negócio, como CRMs ou ferramentas de análise de dados, sem exigir competências técnicas avançadas. A plataforma chegou a ter cerca de 2,2 milhões de utilizadores, com os Estados Unidos como principal mercado.
O que é a Superhuman e o que quer com a Rows
A Superhuman, que já foi a Grammarly antes de mudar de nome, está a construir o que descreve como uma “plataforma de produtividade com IA” para aplicações e agentes. O grupo reúne hoje o Grammarly, o Coda, um cliente de email próprio (Mail) e uma ferramenta de pesquisa (Go). A Rows encaixa neste ecossistema como a peça que trata de dados estruturados e integrações.
No Linkedin, Shishir Mehrotra, CEO da Superhuman, destaca que a aposta da Rows em simplificar o trabalho com dados se alinha com a visão da empresa para o Coda, o produto de documentos e fluxos de trabalho do grupo. A ideia é que a equipa da Rows reforce a capacidade do Coda de ligar análise de dados à colaboração em tempo real.
Para Humberto Ayres Pereira, o negócio é o culminar de quase uma década de trabalho: “começámos a Rows em 2017 para trazer as competências de computação moderna aos utilizadores de folhas de cálculo”, escreveu no LinkedIn.
Os números mostram que a plataforma processou mais de 17 mil milhões de funções, registou mais de 8,3 mil milhões de importações de dados e correu mais de 800 mil prompts no AI Analyst. Agora, acredita o fundador, chegou a altura de “aplicar tudo o que aprendemos a uma escala muito maior”.
Nove milhões de euros e investidores de peso
Do lado do financiamento, a Rows tinha fechado em agosto de 2024 uma extensão de ronda que elevou o total para nove milhões de euros, com entrada da Explorer no capital. A ronda principal, de cerca de oito milhões, tinha sido liderada pela Indico Capital, com participação de investidores como a Cherry Ventures, Accel, Lakestar e Armilar Venture Partners.
Com a conclusão da aquisição, a equipa da Rows vai continuar a operar a partir do Porto, reforçando a presença europeia da Superhuman, que já tem escritórios em Berlim, Varsóvia e Kiev.
