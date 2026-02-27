Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o Programa Regional NORTE 2030 "já aprovou as cinco candidaturas da Águas e Energia do Porto, enquadradas em dois avisos de financiamento dos Investimentos Territoriais Integrados (ITI), destinados a promover a reabilitação das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais".

Assim sendo, serão executadas 14 empreitadas até 2027, correspondentes a um investimento global de "9,9 milhões de euros, dos quais 6,7 milhões são financiados por fundos europeus".

Esta modernização está "alinhada com os objetivos do Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030".

A renovação terá "15,4 quilómetros de infraestruturas hidráulicas", dos quais "nove quilómetros dizem respeito a condutas de água e 6,4 quilómetros a coletores de águas residuais. As intervenções estão distribuídas por vários arruamentos da cidade do Porto", revela o comunicado.

No sistema de abastecimento, as empreitadas "centram-se na substituição de troços de condutas obsoletos, uma medida essencial para reduzir roturas e avarias, diminuir perdas de água e melhorar a qualidade da água distribuída".

Já na rede de saneamento decorre "a substituição de coletores, com o objetivo de se reduzir infiltrações e afluências indevidas, aumentar a capacidade de escoamento e prevenir colapsos, inundações e sobrecargas". A conclusão está prevista para 2027.

