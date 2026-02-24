Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os agricultores são obrigados a realizar análises químicas do solo, mas a componente biológica, o microbioma, continua praticamente invisível na prática agrícola. É este o problema que a PRETECHt, spin-off da Universidade do Minho, quer resolver. Joana Castro, autora da tecnologia, explica como transformar biologia complexa em decisões claras pode mudar a forma como se faz agricultura.

A criação da PRETECHt teve origem na constatação de que na agricultura moderna, mede-se quase tudo (pH, nutrientes, humidade) exceto aquilo que sustenta o sistema vivo.

“A PRETECHt nasceu de uma constatação simples: medimos quase tudo na agricultura, exceto aquilo que sustenta o sistema vivo. Os agricultores são obrigados a realizar análises químicas do solo, mas a componente biológica, o microbioma, continua praticamente invisível na prática agrícola. E, no entanto, é essa comunidade invisível de microrganismos que regula a fertilidade, a resiliência e a produtividade”, explica Joana Castro.

A empresa percebeu que existia ciência de excelência nesta área, mas faltava tradução para o terreno. A PRETECHt surge precisamente para transformar biologia complexa em decisões práticas para agricultores.

Antecipar em vez de reagir

A grande diferença da abordagem está na capacidade de antecipação. O microbioma funciona como um sistema de alerta precoce, antes de uma cultura apresentar sintomas de stress ou quebra de produtividade, o ecossistema microbiano já começa a dar sinais de desequilíbrio.

Ao monitorizar padrões de diversidade e funcionalidade, a PRETECHt consegue identificar tendências antes que se tornem problemas visíveis. É a diferença entre reagir a uma crise ou preveni-la com base em dados.

A tecnologia combina duas ferramentas poderosas. A sequenciação genómica permite “ler” o ADN presente numa amostra de solo e identificar milhares de microrganismos em simultâneo. Mas gerar dados não é suficiente, é preciso interpretá-los.

“A sequenciação genómica permite-nos ‘ler’ o ADN presente numa amostra e identificar milhares de microrganismos em simultâneo. Mas gerar dados não é suficiente. É aqui que entra a inteligência artificial: utilizamos modelos computacionais para interpretar grandes volumes de informação biológica e extrair padrões relevantes. O nosso foco não é apenas gerar relatórios, mas criar inteligência aplicada.”

Esta combinação permite passar de informação bruta sobre microrganismos para recomendações concretas sobre gestão do solo e das culturas.

“A utilização mais inteligente”

A PRETECHt está a estruturar um modelo flexível que combina análises pontuais com soluções de monitorização contínua. Os primeiros clientes são produtores tecnicamente diferenciados e empresas do setor que veem na biologia uma vantagem competitiva, não apenas um requisito ambiental.

Quanto ao impacto na redução de químicos, Joana Castro é clara: não se trata de substituição simplista, mas de utilização mais inteligente.

“Não defendemos uma substituição simplista de insumos (inputs), mas uma utilização mais inteligente. Ao compreender melhor o funcionamento biológico do sistema, é possível otimizar fertilização, reduzir desperdícios e aumentar eficiência. Acreditamos que o futuro da agricultura não está em usar mais, mas em usar melhor, com base em dados.”

Ser um spin-off da Universidade do Minho dá à PRETECHt rigor científico e proximidade à investigação de ponta. Mas a ambição vai além da academia, querem levar esse conhecimento para o mercado, criando impacto real.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

A empresa posiciona-se como parte da transição que a agricultura enfrenta. Alterações climáticas, novas exigências regulatórias e pressão económica obrigam a sistemas mais resilientes. A PRETECHt quer trazer a dimensão biológica para o centro da decisão agrícola. Porque, como sublinha Joana Castro, não se pode regenerar aquilo que não se mede.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.