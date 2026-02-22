Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lançada há mais de uma década como uma simples aplicação de troca de mensagens, o WhatsApp tem-se afirmado como um ecossistema multifuncional, combinando comunicação, produtividade e personalização. Muitas destas ferramentas permanecem pouco conhecidas por estarem ocultas nos menus ou desativadas por defeito, mas podem alterar a forma como o serviço é utilizado.

Entre as dez novidades, mencionadas pelo jornal espanhol "El País", está a criação de resumos automáticos de conversas. Recorrendo à inteligência artificial da Meta, a aplicação consegue sintetizar mensagens não lidas, sobretudo úteis em grupos com grande volume de interação, apresentando os pontos principais sem necessidade de percorrer toda a conversa.

A IA passou também a apoiar a escrita através de sugestões de reformulação de mensagens, adaptando o tom a contextos mais formais, informais ou concisos. A funcionalidade pretende facilitar a clareza da comunicação, especialmente em ambientes profissionais.

No campo da segurança, foram introduzidos controlos de privacidade mais rigorosos, permitindo impedir a exportação de históricos de chat ou o descarregamento automático de imagens e vídeos, oferecendo maior controlo sobre conteúdos sensíveis.

A vertente criativa foi igualmente reforçada. Os utilizadores podem agora gerar imagens personalizadas com recurso a IA para estados ou fundos de conversa, bastando descrever por texto o resultado pretendido.

Nos grupos, surgem ferramentas pensadas para melhorar a gestão e organização. A menção “@todos” permite notificar todos os membros com uma única etiqueta, enquanto é possível criar grupos sem participantes iniciais, úteis para planear antes de convidar outros, e definir papéis personalizados, como moderadores ou administradores. Há ainda um sistema que contextualiza novos membros com mensagens anteriores relevantes.

Outra mudança significativa é o aumento do limite de envio de ficheiros, que podem agora atingir até 2 GB, bem como o envio de fotografias e vídeos em alta definição, com menor compressão.

As chamadas e conversas de voz também receberam melhorias, incluindo reações com emojis em tempo real e novas opções de interação entre participantes.

Para contextos internacionais, foi adicionada a tradução direta dentro das conversas, permitindo converter mensagens para o idioma preferido sem sair da aplicação.

Por fim, a utilização deixou de estar centrada exclusivamente no telemóvel: há agora maior integração com relógios inteligentes e outros dispositivos secundários, possibilitando ler mensagens completas, responder por voz ou reagir diretamente a partir do pulso.

Com estas atualizações, a plataforma procura consolidar-se não apenas como um serviço de mensagens, mas como uma ferramenta digital abrangente, adaptada a rotinas cada vez mais híbridas entre comunicação, trabalho e expressão pessoal.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.