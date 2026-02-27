Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, citado pelo Observador, o Ministério das Infraestruturas e Habitação confirmou que o trânsito voltou a circular normalmente no troço afetado. A reabertura foi possível depois de inspeções detalhadas realizadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que garantiram que a estrutura estava segura.

Durante os trabalhos, que duraram cerca de 15 dias, foram depositadas 9 mil toneladas de material pétreo para consolidar a plataforma abatida e reforçar o viaduto. O colapso tinha ocorrido devido a problemas estruturais associados a intensas chuvas que afetaram a região de Casais, provocando o abatimento da plataforma.

Com a conclusão das obras, o tráfego entre Lisboa e Porto através da A1 está novamente normalizado, encerrando um período de restrições que afetou automobilistas e transporte de mercadorias.

