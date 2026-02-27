Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um menor, cuja identidade não foi revelada, foi detido na quinta-feira pelos serviços de combate ao terrorismo da Noruega. Suspeito terá sido visto na escola com uma bandeira do Estado Islâmico.

Nascido e criado na Noruega, o suspeito teria sido visto na escola com uma bandeira do grupo terrorista Estado Islâmico, segundo a emissora nacional NRK.

O suspeito foi colocado em prisão preventiva por duas semanas e rejeita as acusações, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) o advogado do jovem, Knut Lerum.

O menor, cuja identidade não foi revelada, foi detido na quinta-feira pelos serviços de segurança interna (PST), responsáveis pelo combate ao terrorismo.

Segundo a NRK, que cita documentos da PST, o adolescente estaria a planear um ataque com explosivos contra o Centro de Guerra Conjunta da NATO em Jatta, em Stavanger, no sudoeste da Noruega.

Contactados pela AFP, os serviços de segurança interna noruegueses não comentaram até ao momento o caso.

