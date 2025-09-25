Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Sky News, a fabricante britânica explicou que o processo de recuperação está a ser feito de forma gradual e controlada. "No âmbito do reinício faseado das nossas operações, informámos hoje colegas, fornecedores e parceiros de retalho de que algumas áreas da nossa infraestrutura digital estão novamente operacionais", referiu um porta-voz da empresa em comunicado.

A JLR confirmou ainda que já é possível retomar pagamentos a fornecedores, depois de semanas de interrupções. "Aumentámos significativamente a capacidade de processamento informático para faturação e estamos a trabalhar para liquidar rapidamente o atraso nos pagamentos", acrescentou a mesma fonte.

Segundo a empresa, o "trabalho de base do programa de recuperação está em andamento", com o objetivo de normalizar gradualmente todas as operações afetadas.

De acordo com a imprensa britânica, os prejuízos rondam os 57 milhões de euros por cada semana de paragem.

Sem o sistema informático a funcionar, grande parte dos 33 mil funcionários da Jaguar Land Rover foram mandados para casa.

Estima-se que mais 200.000 pessoas sejam empregadas por centenas de empresas na cadeia de fornecimento, que enfrentam uma interrupção prolongada no comércio com o maior cliente.

Recorda-se que as fábricas da Jaguar Land Rover são a maior fabricante de automóveis da Grã-Bretanha, e podem continuar paradas até ao início dia 1 outubro.

