Segundo a PJ, os suspeitos terão realizado cerca de 300 burlas, recorrendo a diversos métodos de engenharia social. Entre os esquemas utilizados estão as fraudes conhecidas como “Olá pai, Olá mãe”, mensagens de SMS para falsos pagamentos de encomendas ou despesas em instituições públicas, burlas no Marketplace associadas a serviços fictícios de transporte e ainda práticas de “sextorsion” através da aplicação de encontros Grindr.

Neste último caso, os arguidos marcavam encontros online, trocavam fotografias íntimas com as vítimas e, em seguida, ameaçavam divulgar as imagens caso não recebessem pagamentos em dinheiro.

A investigação já permitiu identificar cerca de 300 vítimas em todo o país, das quais 120 apresentaram queixa formal. Foram ainda constituídos arguidos outros envolvidos no esquema, conhecidos como “mulas”, responsáveis por movimentar o dinheiro obtido de forma ilícita.

Os dois detidos, ambos maiores de idade, serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. O inquérito encontra-se a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco e a investigação prossegue.

