A aplicação, que já está em fase beta e conta com cerca de 10 mil utilizadores no TestFlight, permite comunicações encriptadas e efémeras, sem recurso a servidores, contas ou recolha de dados.

O empresário descreveu o projeto na rede social X como uma experiência que lhe recorda os antigos chats IRC, e sublinhou que o Bitchat oferece uma alternativa resistente a falhas de rede e não utiliza "servidores, contas ou recolha de dados".

Segundo o documento técnico publicado no GitHub, o Bitchat permite conversas públicas ou privadas (com proteção por palavra-passe), com as mensagens armazenadas apenas nos dispositivos dos utilizadores e eliminadas automaticamente após algum tempo. A aplicação não depende de infraestrutura centralizada, garantindo maior privacidade e anonimato.

Além do trabalho desenvolvido no setor tecnológico, Dorsey é conhecido pelo seu estilo de vida boémio e pela defesa do código aberto como forma de combater o controlo das grandes empresas tecnológicas, nomeadamente no desenvolvimento de inteligência artificial.

O empresário tem um histórico marcante de inovação, tendo fundado o Twitter (atualmente X) em 2006, a empresa de pagamentos Square (hoje Block) em 2009, e a rede social descentralizada Bluesky em 2019, da qual se afastou em 2024.