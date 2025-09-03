Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Crises políticas ou choques geopolíticos, a Mantic promete apoiar empresários e políticos a antecipar eventos globais com precisão sobre-humana e aplicar esta capacidade para potenciar uma tomada de decisão radicalmente melhorada em empresas e governos.
Foi fundada em 2024 por Toby Shevlane, ex-investigador da Google DeepMind, e por Ben Day, doutorado em machine learning pela Universidade de Cambridge. A dupla afirma que a sua tecnologia realiza o que chamam de “previsão baseada em julgamento” (judgmental forecasting), com potencial para ser um rival dos chamados superprevisores de elite — especialistas reconhecidos pela habilidade em usar estatística e raciocínio crítico para antecipar acontecimentos futuros.
A startup baseada em Londres tem vindo a ser reconhecida a nível internacional, em 2025, venceu o Torneio de Referência de IA Metaculus e recentemente, saiu do modo stealth após captar 4 milhões de dólares numa ronda de investimento pré-seed. A ronda foi liderada pela venture capital Episode 1, com participação da investidora tecnológica DRW e de vários business angels.
Prever o futuro com IA
A tecnologia da Mantic combina a escala da inteligência artificial com a metodologia dos “superprevisores humanos“, pessoas que se destacam pela capacidade de antecipar acontecimentos com base em raciocínio lógico e dados estatísticos.
O motor de previsão da empresa é generalista, ou seja, responde a perguntas de qualquer setor ou região sem usar dados privados.
“Fornecer estas previsões à escala industrial vai transformar a qualidade da tomada de decisão no mundo empresarial e nas políticas públicas”, garantem os fundadores.
Com o crescimento do interesse em mercados de previsão, como Polymarket e Kalshi, a Mantic quer posicionar-se como uma alternativa mais científica e estratégica, capaz de complementar, ou até superar, estas plataformas.
Como funciona o motor de previsão?
Para a Mantic, prever é uma competência e pode ser ensinada às máquinas. Estudos mostram que os superprevisores humanos, ao utilizar apenas informação pública, conseguem superar analistas de inteligência treinados.
Inspirada por essa constatação, a empresa criou um motor que decide, de forma dinâmica, que dados procurar e como modelar cada problema, imitando o raciocínio dos melhores especialistas em previsão humanos.
Quando trabalha com clientes, a Mantic acrescenta camadas de especialização e validação, integrando novas fontes de informação para “garantir previsões mais robustas”.
“A Mantic automatiza o raciocínio dos melhores previsores humanos, fornecendo insights que antes só estavam ao alcance de especialistas”, afirmam os fundadores.
A tecnologia da Mantic pode ser usada em setores críticos, como:
- Gestão de riscos e seguros;
- Monitorização de cadeias de abastecimento;
- Due diligence empresarial;
- Consultoria estratégica;
- Negociação e decisões governamentais.
Uma nova era na tomada de decisão?
Ao combinar IA avançada com a metodologia de superprevisores, a Mantic promete redefinir a forma como governos e empresas planeiam o futuro.
“As previsões à escala industrial vão melhorar radicalmente a qualidade da tomada de decisão”, concluem os fundadores.
Comentários